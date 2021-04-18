أفادت مصالح ولاية إيليزي، اليوم الأحد، أن عمليات البحث عن الشاب المفقود في صحراء إن أميناس لا تزال متواصلة منذ وقت مبكر من صباح اليوم.

وأوضح بيان للهيئة ذاتها، أنه تم تشكيل دورية للمرة الرابعة لمواصلة البحث عن الشاب المفقود بن عطا الله ياسين البالغ من العمر 28 سنة.

وأضاف ذات البيان، "أنه في إطار مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية تمّ تسخير حوامات تابعة للجيش الوطني الشعبي لدعم جهود الفرق الخاصة للدرك الوطني وأعوان الحماية المدنية ومتطوعين في البحث عن المفقود إلى غاية العثور عليه وعودته إلى ذويه سالما معافى".