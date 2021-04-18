أوقفت مصالح الأمن الحضري الخارجي في تاسوست بجيجل، أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة، بتهمة تورطهم في سرقة مبلغ مالي يفوق 27 مليون سنتيم من أحد المواطنين عن طريق النصب والاحتيال.

وأشارت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية بأن العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها الضحية، مفادها أنه تعرف على أحد الموقوفين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، واتفقا على إجراء عملية تبادل معه بمبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ1300 أورو مقابل المبلغ السالف ذكره، لكن المتهم وبمجرد التقائه بالضحية على مستوى مدخل مدينة تاسوست واستلامه المبلغ المتفق عليه فر هاربا إلى داخل الغابة.

وبعد الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الأمن الحضري المذكور بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بأمن الولاية، تم التعرف على هوية المشتبه فيه والذي أوقف رفقة أربعة أشخاص آخرين على متن مركبة، قبل إحالتهم على العدالة حيث صدر في حقهم أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب و الاحتيال مع استعمال مركبة.