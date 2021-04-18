انتقد رئيس التنسيقية الأوربية للتضامن و دعم الشعب الصحراوي بيار غالان حملة التشويش والكذب والتضليل التي يقوم بها النظام المغربي، في مسعى لتزييف الحقائق في الصحراء الغربية المحتلة والمساس بمصداقية قيادة جبهة البوليساريو.

وحذر غالان في تصريح للإذاعة الجزائرية من أن هذه الحملة المنظمة من قبل بعض المغاربة بتوجيه وإشراف مباشر من المخابرات المغربية تستهدف تغليط الرأي العام الدولي وخصوصا على الساحة الأوربية "وهو ما يتعين علينا التصدي له والتحلي بالمزيد من اليقظة لإحباط هذه المناورات".

وضمن هذا السياق ، أبرز رئيس التنسيقية الأوربية للتضامن ودعم الشعب الصحراوي مساعي نظام المخزن لجمع التوقيعات بهدف التأثير على البرلمان الأوربي من خلال الترويج لخيار الحكم الذاتي باعتباره " الحل الأمثل".

و شدد غالان على أهمية مواصلة التضامن مع الشعب الصحراوي في هذه الفترة وعلى الحاجة للحفاظ على وحدة الصف داخل القوى المتضامنة والمؤمنة بعدالة القضية الصحراوية، وعدم السماح لمثل هكذا حملات التضليل بشق صف مناصري هذه القضية.