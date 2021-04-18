فصلت إدارة جمعية عين مليلة، وبصفة رسمية في هوية المدرب القادم الذي سيخلف عبد القادر يعيش على رأس النادي.

وفي اتصال بـ "الخبر" قال المناجير العام لفريق "لاصام" حسام حركات :" قمنا بتعيين طاقم فني مكوّن من فؤاد شيحة كمدرب رئيسي رفقة كل بن يمينة الذي سيشغل منصب المحضر البدني وياسين مرواني كمدرب للحّراس".

وأضاف:" هؤلاء هم أبناء الفريق ولديهم من المؤهلات ما يسمح لهم بقيادة الفريق، حاولنا التفاوض من قبل مع الطاقم الفني للمدرب عبد القادر يعيش من أجل البقاء لكنهم فضلوا المغادرة". وأردف المتحدث ذاته:" التحضيرات تجري في ظروف عادية، فقط الوضع المادي لا يزال يراوح مكانه، سعينا في كل الاتجاهات من أجل الحصول على عقد رعاية أو إعانة لكن دون جدوى، الأمر الأكيد أننا سددنا كامل المنح التي يدين بها اللاعبون أما الأجور فحالنا كباقي الأندية التي تعاني من شح الأموال".

وختم حركات حديثه بنداء للسلطات المحلية وكبار التجار في المنطقة من أجل تقديم الدعم للفريق.