اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "السناب"، توقيف موظف في مكتب بريد في العاصمة بالخطوة الانتقامية.

وأدانت النقابة، في بيان لها، بشدة توقيف زاوي عبد الرحمان، العامل في مركز أول نوفمبر بالعاصمة، معتبرة أنها تصرفات لا مسؤولة، محملة إدارة بريد الجزائر المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار.

ودعت "السناب" عمال البريد إلى الوقوف وقفة رجل واحد تضامنا مع العامل الموقوف، رفضا لسياسة التهديد وقطع الأرزاق، داعية المؤسسة إلى تغليب الحكمة والتخلي عن سياسة الهروب إلى الأمام.

كما دعت النقابة إلى حوار جدي مع ممثلي العمال الحقيقيين، للوصول إلى حلول ترقى لمستوى تطلعات العمال.