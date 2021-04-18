توفي والد عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، حسبما كشفه اليوم الأحد، القيادي في الحزب لخضر بن خلاف على صفحته الرسمية في "فايسبوك".

وكتب بن خلاف،"ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة عمي علي سعد جاب الله والد الشيخ عبد الله جاب الله، وبهده المناسبة الأليمة أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية بأصدق التعازي القلبية للشيخ عبد الله جاب الله وعائلة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم ذويه وأبناءه وعائلته ورفقاءه الصبر والسلوان".