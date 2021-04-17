توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب أتلتيك بيلباو إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.



ونجح برشلونة في حسم المباراة بأربعة أهداف سجلها أنطوان غريزمان في الدقيقة 60 وفرينكي دي يونغ في الدقيقة 63، وليونيل ميسي بثنائية في الدقيقتين 68 و72.



وعزز برشلونة بذلك رقمه القياسي في بطولة الكأس، حيث توج بها للمرة الــ31 في تاريخه، علما بأن أتلتيك بيلباو يأتي في المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 23 لقبا.