صرح رئيس جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كمال باداري، اليوم السبت أن حاضنة الجامعة هي أول منشأة على المستوى الوطني تحصل على علامة "حاضنة" من قبل لجنة التصنيف الوطنية التي يشرف عليها الوزير المنتدب لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.



واستنادا لذات المسؤول، فإن حاضنة جامعة المسيلة قد تحصلت على هذه التسمية نظرا لتوفرها على الشروط و المواصفات المدرجة بدفتر الشروط الذي أعدته هذه اللجنة، مؤكدا أن "مؤهل علامة الحاضنة" في الجزائر ، سواء كانت لمنشأة عمومية أو خاصة، يتم إسناده لحاضنة تقوم بدعم الشركات الناشئة أو أصحاب الأفكار المبتكرة و تتكفل بالإيواء و التكوين و المرافقة والتمويل.



و أردف باداري في ذات السياق قائلا "دورنا هو تثمين وتطوير مهارات الابتكار و الإبداع لدى طلبة مختلف كليات جامعتنا".



من جانبه، أكد مدير حاضنة جامعة المسيلة، مير أحمد أن هذه المنشأة تعد ''الأولى التي يتم إنشاؤها في مؤسسة للتعليم العالي بهدف توطين الشركات الناشئة و مرافقتها أثناء مختلف مراحل فترة الحضانة، ومساعدة أصحاب المشاريع في تجسيد أفكارهم وتحقيق خطط عملهم بالإضافة إلى إنتاج نماذج أولية وتوفير التكوين التخصصي وكذا وضع مختلف الخدمات اللوجستية تحت تصرفهم".



وأوضح نفس المصدر أن حاضنة جامعة المسيلة ستوفر الدعم هذه السنة لـ 40 شابا حاملا لأفكار ومشاريع وأكثر من 70 آخرين من أصحاب المشاريع في مرحلة الحضانة.