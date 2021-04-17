قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إن الوضع الوبائي في البلاد يشهد تدهورا في كل المؤشرات والحالة الوبائية في مرحلة خطرة جدا، حيث نشهد ارتفاعا لنسبة الإيواء بالمستشفيات وفي عدد الوفيات.



وأفادت بن علية - في تصريحات لها اليوم السبت، بأن هناك مخاطر متعلقة بالسلالات المتحورة البرازيلية والإفريقية والبريطانية، والتي من الممكن أن تشكل خطرا جديدا وتساهم في تفاقم الوضع الوبائي.



وأوضحت ، أن رياض الأطفال ستواصل عملها بشكل عادي، باعتبار أنها تقع داخل الأحياء، ولا يتطلب إيصال الأطفال التنقل بين المناطق.



و كان رئيس الحكومة التونسية،هشام المشيشي، قد اعتبر أمس، أن الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) "صعب"، مشيرا إلى أنه "تم توفير إمكانيات كبيرة لدعم مجهودات الأنظمة الصحية لكنها لا تزال قليلة".



يشار الى انه ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثالث والأربعين من حملة التطعيم في تونس إلى 191.625 شخصا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة التونسية.



وسجلت تونس ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات، جراء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ العدد الاجمالي للوفيات إلى غاية الاربعاء الماضي 9553 حالة وفاة، فيما تم اكتشاف 2649 إصابة في ذات اليوم.