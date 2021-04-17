سجلت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة منذ بداية السنة الجارية وقوع 76 حادث مروري أسفر عن وفاة 13 شخصا و إصابة 49 آخرين حسبما أفاد به اليوم السبت خلية الاتصال و العلاقات العامة على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.



و بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية فقد سجلت ذات المصالح انخفاضا في الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور بنسبة نحو 18 بالمائة بحيث تم تسجيل السنة الفارطة وقوع 67 حادث خلف وفاة 19 شخصا و إصابة 79 آخرين يضيف ذات المصدر.



بدورها أحصت مصالح الأمن الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وقوع 106 حادث مروري على مستوى المناطق الحضرية أسفر عن وفاة خمسة أشخاص و جرح 116

آخرين.



وفي إطار الجهود الرامية للحد من ظاهرة حوادث المرور خاصة خلال شهر رمضان نظمت مصالح الدرك الوطني مساء اليوم و بمشاركة الأمن الوطني و الحماية المدنية و مختلف الفاعلين في ميدان الأمن المروري حملة توعوية على مستوى الطريق السيار شرق- غرب في شطره الرابط بين البليدة و بوفاريك.



و تخلل هذه الحملة التحسيسية التي ستتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري توزيع مطويات على السائقين و توعيتهم حول مخاطر عدم إحترام قوانين المرور لا سيما التجاوزات الخطيرة و السرعة المفرطة فضلا عن تنبيههم حول خطورة تجاهل العلامات الأولى للتعب و النعاس أثناء القيا دة خاصة خلال شهر رمضان.



و في هذا الصدد أكد ممثل أحد وكالات التأمين المشاركة في هذه المبادرة التوعوية المنظمة تحت شعار " رمضان مبارك سوقو بأمان" أن النسبة الأكبر من أسباب حوادث المرور تعود إلى السرعة المفرطة تليها اهتراء الطرقات و كذا المركبات.



من جهة أخرى و بهدف حماية مستعملي الطريق و مواجهة الشبكات الاجرامية المنظمة المختصة خلال شخر رمضان سطرت مصالح الدرك الوطني لهذه المناسبة مخططا خاصا يرتكز على وضع تشكيلات أمنية ثابتة و متحركة بالتركيز على أوقات قبل و بعد الإفطار مع تكثيف عمليات تعريف الأشخاص و المركبات المشبوهة مع الاستغلال الأمثل للوسائل التقنية المتاحة.