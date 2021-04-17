الغلق لكل صيدلية خاصة تجري التحاليل الطبية
أمرت وزارة الصحة، مديريها في كل الولايات، بالشروع في غلق كل صيدلية خاصة تجري التحاليل الطبية، "كونه مخالف للقانون المنظم للمهنتين على حد سواء" ، و شددت على تجنيد فرق التقتيش و المراقبة لمداهمة هذه الصيدليات و تسليط اقصى العقوبات عليها، و هو ما استنكرته نقابة " السنابو" ، التي حذرت من اية" تجاوزات"، ضد الصيدلي بسبب هذا النشاط "لانه حق مكرس في جميع القوانين و المراسيم المنظمة للقطاع".
وجهت وزارة الصحة تعليمه، إلى مصالحها في الولايات، تحمل رقم 02 ، مورخة في 4 أفريل الجاري، كشفت فيها بأن العديد من الصيادلة الخواص يقومون بإجراء التحاليل الطبية على مستوى صيدلياتهم، حيث يتم تأشير النتائج بختم " مخبر التحاليل الطبية"، بعد أن قاموا بتهيئة، تضيف المراسلة الموجودة بحوزة " الخبر"، مساحة مخصصة لذلك على مستوى محلاتهمِ.
و حذرت مصالح الوزارة، من أن هذا النشاط مخالف للقانون و التشريع المسير لتنظيم و عمل الصيدليات الخاصة و مخابر التحاليل الطبية على حد سواء، بالنظر إلى خصوصية كل نشاط.
و أمرت فرق التفتيش و المراقبة بمداهمة الصيدليات الخاصة، و ردع الصيادلة الذين يقومون بإجراء التحاليل الطبية، مع تطبيق أقصى العقوبات، و غلق الصيدلية في حال ثبوت هذه "التجاوزات".