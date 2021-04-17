أمرت وزارة الصحة، مديريها في كل الولايات، بالشروع في غلق كل صيدلية خاصة تجري التحاليل الطبية، "كونه مخالف للقانون المنظم للمهنتين على حد سواء" ، و شددت على تجنيد فرق التقتيش و المراقبة لمداهمة هذه الصيدليات و تسليط اقصى العقوبات عليها، و هو ما استنكرته نقابة " السنابو" ، التي حذرت من اية" تجاوزات"، ضد الصيدلي بسبب هذا النشاط "لانه حق مكرس في جميع القوانين و المراسيم المنظمة للقطاع".

وجهت وزارة الصحة تعليمه، إلى مصالحها في الولايات، تحمل رقم 02 ، مورخة في 4 أفريل الجاري، كشفت فيها بأن العديد من الصيادلة الخواص يقومون بإجراء التحاليل الطبية على مستوى صيدلياتهم، حيث يتم تأشير النتائج بختم " مخبر التحاليل الطبية"، بعد أن قاموا بتهيئة، تضيف المراسلة الموجودة بحوزة " الخبر"، مساحة مخصصة لذلك على مستوى محلاتهمِ.

و حذرت مصالح الوزارة، من أن هذا النشاط مخالف للقانون و التشريع المسير لتنظيم و عمل الصيدليات الخاصة و مخابر التحاليل الطبية على حد سواء، بالنظر إلى خصوصية كل نشاط.

و أمرت فرق التفتيش و المراقبة بمداهمة الصيدليات الخاصة، و ردع الصيادلة الذين يقومون بإجراء التحاليل الطبية، مع تطبيق أقصى العقوبات، و غلق الصيدلية في حال ثبوت هذه "التجاوزات".