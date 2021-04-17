الرابطة الثانية: نتائج الجولة 12 والترتيب
النتائج والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة الـ12 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم اليوم السبت.
مجموعة الغرب:
أولمبي أرزيو - مستقبل واد سلي 2 - 2
شباب واد أرهيو - جمعية وهران 0 - 2
مولودية سعيدة - شباب تموشنت 0 - 1
صفاء الخميس - جيل عين الدفلى 3 - 1
اتحاد الكرمة - شباب عين وسارة 1 - 1
شبيبة تيارت - اتحاد الرمشي (22:30)
الترتيب: نقاط لعب
1 .جمعية وهران 27 12
2 .مستقبل واد سلي 25 12
3 . شباب تموشنت 24 12
4 . صفاء الخميس 20 12
5 .شبيبة تيارت 16 11
6 .مولودية سعيدة 15 12
7 .جيل عين الدفلى 14 12
- اتحاد الكرمة 14 12
9 .اتحاد الرمشي 10 11
- شباب واد أرهيو 10 12
- شباب عين وسارة 10 12
12.أولمبي أرزيو 8 12 .
مجموعة الوسط:
شباب بني ثور - اتحاد الأخضرية 0 - 0
أمل الأربعاء - اتحاد الحراش 2 - 0
أمل بوسعادة - اتحاد البليدة 3 - 2
شبيبة بجاية - مولودية بجاية 1 - 0
رائد القبة - وفاق المسيلة 1 - 0
وداد بوفاريك - نجم بن عكنون 2 - 2
الترتيب ن ل
1. أمل الأربعاء 24 12
2. مولودية بجاية 21 12
--. شبيبة بجاية 21 12
4. وداد بوفاريك 20 12
5. نجم بن عكنون 18 12
6. اتحاد الحراش 17 12
7. رائد القبة 15 12
8. اتحاد الأخضرية 14 12
9. أمل بوسعادة 13 12
10. وفاق المسيلة 12 12
--. شباب بني ثور 12 12
12. اتحاد البليدة 6 12.
مجموعة الشرق:
نجم التلاغمة - هلال شلغوم العيد 2 - 0
شباب اولاد جلال - اتحاد الشاوية 2 - 2
مولودية باتنة - اتحاد عنابة 0 - 1
مولودية قسنطينة - جمعية الخروب 2 - 2
اتحاد خنشلة - شباب باتنة 0 - 0
دفاع تاجنانت - مولودية العلمة 3 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. اتحاد عنابة 25 12
2. اتحاد الشاوية 23 12
3. هلال شلغوم العيد 22 12
--. مولودية قسنطينة 22 12
5. اتحاد خنشلة 18 12
6. نجم التلاغمة 17 12
7. شباب باتنة 14 12
8. مولودية العلمة 13 12
--. دفاع تاجنانت 13 12
10. جمعية الخروب 12 12
11. شباب اولاد جلال 9 12
12. مولودية باتنة 8 12.