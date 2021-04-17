تسبب انفجار وقع بمطبخ منزلي عائلي واقع بقرية معصى ببلدية تاغزورت، 15 كلم شمال عن مقر ولاية البويرة، في إصابة شخصين بحروق تم اسعافهم وتحويلهم نحو مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أنه تدخلت مساء اليوم إسعافات الوحدة الثانوية بحيزر على الساعة 14:53 من أجل حادث تسرب الغاز من قارورة غاز البوتان و انفجاره متبوعا بحريق بقرية معضي ببلدية تاغزوت.

خلف الحادث مصابين لهما حروق، امرأة تبلغ من العمر 30 سنة و طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البويرة.

هذا، وتم تسجيل انهيار جزء من سقف المطبخ و احتراق بعض الاغراض.