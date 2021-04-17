أكد المدرب شريف حجار عقب نهاية مباراة شبيبة سكيكدة ومولودية العاصمة، أنه قبل بتدريب الشبيبة بعد الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين الذين أكدوا له أنهم على استعداد لانقاذ الشبيبة من الوضعية الحلية وهو ما شجعني، يقول حجار، الذي ساهم في توجيه اللاعبين خلال المباراة التي تتبعها من المدرجات رفقة مساعديه.

حجار قال في تصريحه لـ "الخبر" أنه قد كان له اتصالين مع اتحاد الحراش وأمل عين مليلة، غير أن الفريقين قد ضمنا البقاء وأنا أرفض أن أكون في عطلة.

وعليه أعطيت الموافقة لتدريب شبيبة سكيكدة، رغم الوضعية الحرجة التي تتواجد عليها لكن قبلت بالمهمة، وذلك من أجل انقاد المدرسة السكيكدية مما هي عليه، خاصة وأن مرحلة العودة لم تنطلق بعد، إضافة إلى لقاء متأخر أمام وفاق سطيف.

مؤكدا أن إنقاذ الشبيبة الذي يشترط مساعدة الجميع غير مستحيل أمام العناصر الحالية التي برهنت عن قدراتها في اللقاء أمام المولودية العاصمية.