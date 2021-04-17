وقع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، هدفه الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وجاء هدف ابن مدينة قسنطينة في شباك انتراخت فرانكفورت في الدقيقة 67، مساهما في فوز فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ برباعية نظيفة.

إجماليا، يعتبر هذا الهدف الخامس لصاحب 26 ربيعا منذ بداية الموسم باحتساب هدفين في رابطة الأبطال الأوروبية وهدف في كأس ألمانيا.

رغم هذا الفوز يبقى زملاء بن سبعيني بعيدون عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا محتلين المركز السابع برصيد 43 نقطة قبل 5 جولات على نهاية "البندسليغا".