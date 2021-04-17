سجلت الجزائر انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، و ذلك بإحصاء 163 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة بـ181 إصابة مؤكدة في الحصيلة السابقة.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في الحصيلة السابقة، ما يعني حالة استقرار في الوفيات.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد و تحري الجائحة تماثل 117 مريضا للشفاء.

و بهذه الأرقام الجديدة، ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 119 486 حالة.

أما الحالات الإجمالية للتعافي من الفيروس فبلغت 83 286 حالة شفاء، فيما بلع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس 3.152 وفاة.