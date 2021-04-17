استأنف المدرب مزيان إيغيل عمله على رأس العارضة الفنية لجمعية الشلف بعد غيابه طيلة الأسبوع المنصرم, حيث أشرف على الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس الجمعة، حسبما أعلنت عنه إدارة النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وأكد نفس المصدر، في بيان إعلامي نشر على الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك، بأن غياب الناخب الوطني الأسبق عن تدريبات ''الشلفاوة" الأسبوع المنصرم، كان "لأسباب عائلية"، مضيفا بأن "كل ما تم تداوله بخصوص المدرب في مغادرة الفريق لا أساس له من الصحة".

والتحق إيغيل بالعارضة الفنية لجمعية الشلف يوم 10 مارس المنصرم خلفا للمدرب المستقيل نذير لكناوي، حيث ورث وضعية صعبة مثلما يدل عليه المركز الـ14 للفريق (20 نقطة) في نهاية مرحلة الذهاب.