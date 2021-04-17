أعلن بيان مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إن عدد ضحايا غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 41 قتيلا.

وأشار البيان المشترك، الصادر اليوم السبت، إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن جميع من لقوا حتفهم من القارة الإفريقية، حسبما نقل موقع "بوابة إفريقيا".

وتابع البيان المشترك: "تؤكد هذه الخسائر المأسوية في الأرواح مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز وتوسيع عمليات البحث والإنقاذ التي تقودها دول وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث فقد حوالي 290 شخصا حياتهم حتى الآن هذا العام".

وكان مسؤول تونسي قد أعلن، أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن 21 مهاجرا إفريقيا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.