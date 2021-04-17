تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تكييف نظام التعليم العالي (ليسانس-ماستر-دكتواره) مع المستجدات الراهنة لجعله مواكبا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، حسب ما أبرزه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان.

وأوضح الوزير في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن نتائج تقييم تجربة تطبيق نظام (ليسانس-ماستر-دكتواره) أبانت عن ضرورة تكييف هذا النظام لجعله مواكبا للمستجدات التي فرضها سوق العمل سيما ما تعلق بأهمية استحداث تخصصات جديدة في مختلف مجالات المعرفة.

كما أبرز الوزير أنه من "غير المنطقي الإبقاء على الصورة القديمة لهذا النظام الذي شرع في تطبيقه سنة 2004 "وهو الأمر الذي دفع بالوزارة إلى العمل من أجل "تحسين هذا النظام" الذي سيمكن من جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا المسعى-يقول الوزير- في إطار جملة التدابير التي تتضمنها مسودة مشروع قانون التعليم العالي الذي سيعرض قريبا أمام الحكومة، مؤكدا أن هذا النص في حالة المصادقة عليه سيحدث "نقلة نوعية في تسيير الجامعة الجزائرية".