يتواجد الدولي الجزائري، فريد بولاية لاعب ماتز الفرنسي ضمن قائمة عشرة أحسن لاعبين صناعة للفرص في الدوريات الخمسة الأوروبية لهذا الموسم، في قائمة غاب عنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

موقع " هوسكورد" العالمي والمختص في الأرقام والإحصائيات، وضع بولاية في المركز العاشر برصيد 66 تمريرة، مسجلا منها 5 أهداف، ناهيك عن تألقه اللافت في الكرات الثابتة والضربات الرأسية التي شكلت 20 بالمائة من تمريراته الرئيسية، التي وضعت زملاءه في فرصة تهديفية سانحة.