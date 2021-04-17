تحدث الدولي الجزائري أحمد توبة لاعب نادي " فالفيك" الهولندي عن انضمامه لـ "الخضر" والأجواء التي قضاها رفقة الأفناك خلال المعسكرين الأخيرين بالجزائر.

توبة قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريقه: "الجزائر..لقد كان خيارا اتخذته بقلبي، لقد عشت في بلجيكا لفترة طويلة، لكن الجزائر هي بلد عائلتي، البلد الذي أتيت منه، كنت أحلم باللعب لهذا البلد وهو الآن حقيقة واقعية".

مضيفا:" عندما أخبرت عائلتي، كان الجميع سعيدا جدًا ولكنهم فخورون أيضا لم يُمنح للكثير من لاعبي كرة القدم فرصة تمثيل بلدهم، كرة القدم مهمة جدا في الجزائر".

وأردف أحمد: " قد كانت تجربة رائعة للغاية وأتذكرها جيدا، كل هذا يتطلب بعض التعود، خاصة من حيث المستوى، مع محرز وسليماني، على سبيل المثال، لدينا أفضل اللاعبين في أوروبا ضمن منتخبنا، محرز لا يزال مهمًا لمانشستر سيتي في منافسة دوري أبطال أوروبا، أتعلم من التدّرب ضد لاعبين بهذه الصفات، كنت أتوقع مستوى مرتفعًا مسبقًا، لكن أي مستوى.. مرتفع جدًا".

وواصل كلامه عن تجربته الأولى مع المحاربين: " كانت المباراة الأولى في زامبيا، لا يمكن مقارنة كرة القدم في إفريقيا بتلك الموجودة في أوروبا، المجال والظروف يختلفان تماما لا يمكن مقارنتها مع هولندا".

المتحدث ذاته ختم كلامه:" أخبرني سعيد بكاري، بصفته لاعبًا دوليًا من جزر القمر، عن قصصه وكان محقا، كما يجب عدم الاستهانة بفرق درجة الحرارة، عادة ما تكون درجة الحرارة في زامبيا 40 درجة خلال النهار، لذلك لعبنا في وقت متأخر من المساء لحسن الحظ، هذا يحدث فرقًا لكن هذه جوانب يجب عليك حقًا أخذها في الاعتبار".