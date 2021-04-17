كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021، ستُعلن في نهاية أفريل الجاري.

وقبل الإعلان عن القائمة النهائية، رشحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، 8 لاعبين للجائزة، هم:

1- إلكاي غوندوغان – مانشستر سيتي.

2- هاري كين – توتنام هوتسبير.

3- برونو فيرنانديش – مانشستر يونايتد.

4- روبن دياش – مانشستر سيتي.

5- محمد صلاح – ليفربول.

6- كيفين دي بروين – مانشستر سيتي.

7- جاك غريليش – أستون فيلا.

8 ـ فيل فودين – مانشستر سيتي.

وكان البلجيكي كيفين دي بروين قد فاز بالجائزة عن الموسم الماضي، صانع ألعاب مانشستر سيتي سجل 13 هدفا وصنع 20 في الموسم المنصرم.

وفي هذا الموسم، وصل هاري كين إلى 21 هدفا، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، مبتعدا بفارق هدفين عن صلاح، الذي سجل الموسم الحالي 19 هدفا في 30 مباراة في الدوري وفي جميع المسابقات سجل الجناح المصري 28 هدفا في 44 مباراة.

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع الريدز في 2018.

وإذا فاز صلاح بالجائزة سيكون اللاعب الخامس الذي يحصدها مرتين بعد مارك هيوز وآلان شيرار وتيري هنري وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل.