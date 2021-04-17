تم اليوم السبت، تنصيب العميد الأول للشرطة يحي قارو رئيسا لأمن ولاية تييازة خلفا لمراقب الشرطة رفيق ترفاس.

تنصيب رئيس الأمن الولائي لولاية تيبازة أشرف عليه مراقب الشرطة المفتش العام للمصالح، بالمديرية العامة للأمن الوطني حاج سعيد أرزقي، رفقة والي ولاية تيبازة، حيث تم تنصيب العميد الأول للشرطة يحى قارو، رئيسا لأمن ولاية تيبازة، خلفا لمراقب الشرطة رفيق ترفاس.

وحضر مراسم التنصيب، السلطات المدنية، والعسكرية للولاية، وكذا ممثلي المجتمع المدني.