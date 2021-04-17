توفي ستة أشخاص وأصيب 168 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 140 حادث مرور عبر مختلف جهات الوطن، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادته به هذا السبت مصالح الحماية المدنية.

وذكر المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية تدخلت كذلك لتقديم الإسعافات الأولية لتسعة أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المتسرب من أجهزة التدفئة ومسخنات الماء داخل منازلهم عبر عدة ولايات من الوطن حيث تم التكفل بهم في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

وبخصوص الحرائق، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل إطفاء ثلاثة حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات المدية وتيزي وز وتيبازة حيث تسببت هذه الحرائق في إصابة شخصين بصعوبة في التنفس على إثر حريق وقع على مستوى بلدية ودائرة بني سليمان بولاية المدية، حيث تم التكفل بالضحايا وتحويلهم للمصالح الاستشفائية.

وبشأن النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، قامت عناصر الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 112 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية (58 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالإضافة الى 114 عملية تعقيم عبر 7 ولايات (52 بلدية) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.