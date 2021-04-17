استحدث الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري خدمات رقمية جديدة التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية للتقرب أكثر فأكثر من المواطن بدون تكليفه عناء التنقل.

وأفاد منشور لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم السبت، أن من بين الخدمات التي تم اطلاقها بمناسبة اليوم الإعلامي الذي نظمته الوزارة، تحت شعار الرقمنة لمحاربة البيروقراطية، خدمة الانتساب عن بعد، وهي خدمة جديدة يطلقها الصندوق من أجل تسهيل التعاملات مع مرتفقيه حيث بات اليوم بإمكان الراغبين في انشاء مؤسسة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ارسال ملفات انتسابهم عن بعد دون تنقل وذلك عبر بوابة “تصريحاتكم.

ومن بين الخدمات أيضا مقاربة التصريح السنوي للأجور والأجراء فللأول مرة وبغية تسديد مستحقات عمال قطاعات البناء الاشغال العمومية والري في أحسن الآجال تم إطلاق خدمة مقاربة المعلومات المرسلة من طرف المستخدم في التصريح السنوي للأجور والأجراء مع قاعدة بيانات الصندوق للتحقق من المعلومات المرسلة إليه، وذلك قبل الانطلاق الرسمي للحملة السنوية للأجور والاجراء المصادف للفاتح من جويلية من كل سنة.

وأضاف ذات المصدر أن خدمة فضاء العمل المتوفرة عبر بوابة تصريحاتكم تمكن العامل من متابعة مراحل تسيير عطلته السنوية الجارية وحتى المتعلقة بالحملتين "س-2" ابتداء من التصريح السنوي للأجور والأجراء المرسل من طرف مستخدميه إلى غاية دفع أجرته، والاطلاع على كشف راتبه. كما قام صندوق "كاكوبات" برقمنة سجل الشكاوى والاقتراحات حيث أصبح بإمكان المنتسبين للصندوق تسجيل الشكاوى والاقتراحات والادلاء برأيهم عن طريق المحطات التفاعلية المتوفرة لدى الوكالات الجهوية باستعمال تطبيق استعلاماتكم، حيث تهدف هذه الخدمة من التواصل والاستماع إلى الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المواطن، متابعة مسار الشكاوى والاقتراحات بصفة رقمية ومركزية، والتقليص من الشكاوى الكتابية وتعويضها بالرقمية.

للتذكير، أكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، قد أعلن بمناسبة اليوم الإعلامي للتعريف بالخدمات الرقمية المطورة من طرف القطاع عن إطلاق 10 تطبيقات ومنصات رقمية جديدة. ومن بين هذه الخدمات الرقمية خدمة التعرف على ملامح الوجه للمتقاعدين، ومنصة الحساب الفردي للنشاط الأجير، خدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد، وكذا خدمة الحساب الإلكتروني للتقاعد على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.