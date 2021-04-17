اتحاد الجزائر: كابري يتحدث عن فترة التوقف

رياضة
17 ابريل 2021 () - شاهر.ع
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 تحدث توفيق كابري مساعد مدرب اتحاد الجزائر، عن آخر تحضيرات الفريق تحسبا لاستئناف مرحلة إياب منافسة المحترف الأول.

وقال كابري في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك: " قمنا بإجراء معسكر إعدادي بفندق الأولمبيك، ركزنا من خلاله على الجانب البدني والتقني".

وأضاف: "مدة التوقف كانت طويلة، وجب علينا تسييرها كما ينبغي، سنقوم بإجراء مباريات تطبيقية فيما بيننا وبرمجة مواجهة تطبيقية مع اتحاد الحراش أو الأخضرية".

وختم كلامه: " صحيح، فترة التوقف كسرت "ريتم" الفريق، لأننا كنا في منحنى تصاعدي خصوصا من حيث النتائج لكن سنركّز على تحضير اللاعبين معنويا تحسبا للمباريات للقاءات الهامة التي تنتظرنا".

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