واصل عمال بريد الجزائر، إضرابهم لليوم الخامس على التوالي، إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة للسلطات المعنية.

وقد هددت مؤسسة بريد الجزائر، الخميس، الموظفين المضربين عن العمل منذ الإثنين الماضي بـ "الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات"، في حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم.

وطالب المضربون، باسترجاع عطلة نهاية الأسبوع، وصب منحة المردودية وتعويض أيام العمل خارج الأوقات الرسمية.

ودعوا إلى تسوية مشكل الترقية العمودية الآلية لكافة العمال، وتسوية مشكل العمال الذين يشغلون مناصب غير مناصبهم الأصلية، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة العمال المفصولين تعسفيا خاصة من لديهم أحكام قضائية لصالحهم.