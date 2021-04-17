حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من مخاطر استهلاك الحلوى الشعبية المعروفة "بالزلابية ".

وجاء في منشور عبر صفحة المنظمة في الفايسبوك، أن الزلابية تحتوي على ثلاثة مكونات منبوذة في علم التغذية وهي كل من القمح المكرر والسكر المركز والزيت النباتي والملونات الغذائية. وحسب المنظمة، فإن اتحاد القمح مع الزيت تحت درجة حرارة عالية يشكلان مادة سرطانية عالمية المعروفة باسم "الاكريلاميد".

وأضافت المنظمة، أن أسلوب القلي بالزيت التي تطبخ به الزلابية من أسوأ الطرق في التغذية العالمية إضافة إلى أنها ترفع نسبة السكر في الدم الى مستويات خيالية.