أعلنت ولاية الجزائر اليوم السبت، أنه سيتم غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي بین العناصر وواد أوشايح، بشكل مؤقت في الفترة اللیلیة لمدة أربعة أيام، بداية من يوم الخمیس.

وحسب بیان لولاية الجزائر، فإن فترات الغلق ستمتد بین الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، على أن تبقى حركة السير عادية طيلة النھار.

قرار الغلق اتخذ بسبب الأشغال الجارية لوضع الدعائم الحديدية للجسر العابر للطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بین سیدي مبارك ببئر خادم وحي المنظر الجمیل والطريق الاجتنابي للقبة.