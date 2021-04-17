كشف مدرب نادي نيس الفرنسي أدريان أورسيا أن الثنائي الدولي الجزائري، يوسف عطاّل وزميله هشام بوادوي بات جاهزين للمنافسة بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي كانا يعانيان منها. وقال أورسيا في تصريح نقله الموقع الرسمي لنيس على تويتر: "..إنهما يعودان، لقد استعدناهم هذا الأسبوع سيكونان بالتأكيد في المجموعة وسنكون قادرين على الاعتماد عليهم".

خريجا أكاديمية بارادو من المنتظر مشاركتهما غدا أمام نادي ديجون ضمن مباريات الأسبوع 33 من البطولة الفرنسية.