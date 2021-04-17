أفادت الوكالة الفرنسية للأدوية بتسجيل تسع حالات تجلط دموي جديدة، منها أربع وفيات، لدى أشخاص تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن هذه الحالات الجديدة تم تسجيلها بين 2 و8 أفريل الجاري، ليرتفع بذلك عدد حالات تجلط الدم إلى 23، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عنه ثماني حالات.

وكانت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أعلنت يوم الخميس الماضي عن وفاة أربعة أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا".

هذا وقد قرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

يذكر أن لجنة أمان الأدوية التابعة للوكالة الأوروبية أكدت في وقت سابق أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدامه، لكن احتمال وجود الصلة بين اللقاح والتجلط الدموي لدى متلقيه وارد.