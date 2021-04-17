يواصل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بسلالاته الجديدة التفشي في دول قارة إفريقيا، حيث بلغ عدد الحالات المصابة جراء الوباء حتى اليوم السبت 17 أفريل 2021، إلى 4.445.913 حالة مصابة، و117.670 حالة وفاة.

وحافظت جنوب إفريقيا على المركز الأول بين دول قارة إفريقيا من حيث عدد الحالات المصابة بالفيروس مسجلة 1.564.355حالة، وسجلت المغرب في المركز الثاني 504.847 حالة مصابة.

وجاءت تونس في المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا مسجلة 281.777 حالة مصابة، كما احتلت إثيوبيا المركز الرابع بعدد إصابات 238.527 حالة.

وسجلت مصر المركز الخامس بعدد حالات مصابة 214.639 حالة، في حين جاءت ليبيا في المركز السادس بواقع 171.131 حالة مصابة، وسجلت نيجيريا المركز السابع بعدد 164.147 حالة.

كما سجلت كينيا المركز الثامن بين دول قارة إفريقيا بـ 150.260 حالة، وجاءت الجزائر في المركز التاسع بعدد 119.323 حالة، وسجلت غانا المركز العاشر في عدد الإصابات.