أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يريد إعادة فتح المتاحف والمطاعم والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر ماي القادم.

كما كشف الرئيس الفرنسي عن خطة لإنهاء الحجر الصحي في فرنسا بشكل تدريجي.

وجاء ذلك إثر اللقاء الذي جمعه بشكل افتراضي مع عدد من رؤساء البلديات، ليتبعه اجتماع آخر مع عدد من الوزراء في حكومة جان كاستكس.

وشدد ماكرون على ضرورة توخي" الحذر" وإنهاء الإغلاق الصحي بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية لكل منطقة. وتتجاوز وفيات فيروس كورونا بفرنسا عتبة 100 ألف حالة، تكون بذلك قد التحقت ببريطانيا (127000 حالة وفاة) وإيطاليا (115000 حالة) اللتين تجاوزتا بدورهما عتبة المئة ألف وفاة.