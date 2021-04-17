أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، بهطول أمطار تكون أحيانا رعدية على المناطق الشرقية والوسطى من البلاد.

وأشارت النشرية إلى أن هذه الأمطار، المصنفة في مستوى اليقظة "برتقالي"، سيتواصل على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، شمال سطيف، برج بوعريريج، البويرة، عين الدفلى، ميلة، قسنطينة، ڤالمة وسوق أهراس إلى غاية الساعة الثالثة من زوال اليوم السبت.

ومن المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار بهذه المناطق ما بين 30 و40 ملم وقد تتجاوز 50 ملم محليا.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يتواصل تساقط هذه الأمطار بولايات باتنة، أم البواقي، بسكرة، خنشلة وتبسة إلى غاية الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، على أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة خلال هذه الفترة من 20 إلى 30 ملم، ومن الممكن أن تتجاوز 40 ملم محليا.

وأضافت ذات المصادر أن ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس وتيزي وزو ستشهد اليوم السبت تهاطل الأمطار حتى منتصف النهار.