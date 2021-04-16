قضت محكمة الجنح بتيزي وزو ، أمس الخميس ، بثلاثة سنوات و 18 شهرا حبس نافذ في حق شابين متابعين بتهمة السرقة بالكسر من داخل مسكن مع توفر ظروف الليل مع فرض دفع غرامة مالية للمتهم الأول مقدرة ب 100 الف دج و 50 الف دج للمتهم الثاني .حسب بيان لخلية الإتصال و العلاقات العامة لمديرية أمن ولاية تيزي وزو تم توقيف المشتبه فيهما، البالغان من العمر 21 سنة المنحدران من بلدية تيزي وزو ، من قبل أعوان الأمن الحضري السابع بتيزي وزو عقب تلقيهم لشكوى من قبل مواطن تعرض مسكنه للسرقة .