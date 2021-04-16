شرع امين مقاتلي مدرب فريق الرديف للاشراف على تدريبات تشكيلة الاولمبي خلفا للمدرب المستقيل شريف حجار، ومن المنتظر ان يتولى مقاتلي اللاعب السابق للاولمبي ووفاق سطيف سابقا لتحضير الفريق لمباراة كاس الرابطة امام اولمبي الشلف المقررة هذا الثلاثاء بملعب امام الياس، وفي الوقت الذي ابدى الكثير من انصار الاولمبي ارتياحهم لتعيين مقاتلي والقدرة التي يمتلكها لقيادة رفقاء شرفاوي خلال مرحلة الاياب من بطولة المحترف الاول ، فان ادارة الاولمبي لم تتوصل الى اتفاق رسمي مع المدرب محمد مخازني.