أجريت، اليوم الجمعة، مقابلتان في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شهدت تسجيل شبيبة سكيكدة لأول فوز منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فيما فرض حامل اللقب التعادل على نادي مقرة.

وعمقت شبيبة سكيكدة جراح مولودية الجزائر، الذي أقال طاقمه الفني الأسبوع الماضي، محققة فوزا مهما جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق وليد حميدي، وهو الانتصار الأول لأبناء "روسيكادا" منذ الثامن جانفي الماضي.

ورغم تأهل "العميد" إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلا أن نتائج النادي في البطولة تبقى متذبذبة، حيث تعقد هذه الهزيمة فرص المولودية العاصمية في المنافسة على لقب هذا الموسم.

ويتمركز أصحاب اللونين الأخضر والأحمر في المرتبة الحادية عشر برصيد 25 نقطة فيما تبقى شبيبة سكيكدة في المركز قبل الأخير بـ11 نقطة.

في مقابلة أخرى، انتهت المقابلة التي جمعت بين نجم مقرة وشباب بلوزداد بملعب الأخوة بوشليق دون أهداف.

ولا تخدم هذه النتيجة الفريقين اللذين يملكان أهداف متباينة، بين الاقتراب من المقدمة للحفاظ على اللقب بالنسبة للنادي العاصمي أو الخروج من منطقة النزول بالنسبة للنجم.

ويحتل الشباب، المنتشي بتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المركز التاسع بـ27 نقطة، فيما يبقى نجم مقرة في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

النتائج:

نجم مقرة - شباب بلوزداد 0 - 0

شبيبة سكيكدة - مولودية الجزائر 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 39 18

2. شبيبة الساورة 36 18

3. مولودية وهران 33 19

4. أولمبي المدية 32 19

5. شبيبة القبائل 31 18

--.جمعية عين مليلة 31 19

7 . شباب قسنطينة 30 19

8 . اتحاد الجزائر 28 18

9. شباب بلوزداد 27 16

--. نادي بارادو 27 19

11. مولودية الجزائر 25 17

12. سريع غليزان 24 19

13. أولمبي الشلف 20 19

--. وداد تلمسان 20 19

15. نصر حسين داي 19 19

--. اتحاد بسكرة 19 19

17. نجم مقرة 16 18

18. اتحاد بلعباس 15 18

19. شبيبة سكيكدة 11 18

20. أ. برج بوعريريج 5 17