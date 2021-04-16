عقب المحادثات التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حض قادة الدول الثلاث روسيا على "تخفيف التعزيزات العسكرية" على الحدود مع أوكرانيا" وذلك بهدف "خفض التصعيد" بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها والرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تشاركوا المخاوف بشأن حشد القوات الروسية عند الحدود مع أوكرانيا وفي القرم التي تم ضمها (من قبل موسكو) بصورة غير شرعية. دعوا إلى تخفيف هذه التعزيزات العسكرية من أجل خفض التصعيد".

وارتفع منسوب التوتر بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وإعلان مسلحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا الغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

واستقبل ماكرون الرئيس الأوكراني على مائدة الغداء في باريس. وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن هويته "سيادة أوكرانيا تحت التهديد. كل ما يهدف إليه عملنا هو منع حدوث تصعيد ونزع فتيل التوتر".

ويأتي اجتماع زيلينسكي مع قادة فرنسا وألمانيا اللتين لعبتا دور وساطة في النزاع منذ 2015 وتشرفان على وقف هش لإطلاق النار، في وقت تتهم أوكرانيا روسيا بالتهديد بتدميرها.