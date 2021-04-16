كشف عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، اليوم الجمعة في منشور على حسابه في "الفايسبوك"، عن حيثيات قضية إمام مسجد التوبة ببوزريعة.

وقال السيناتور أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي حول القضية التي أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، مضيفا أن الوزير أبلغه بعدم توقيف الإمام ياسين بن لراري، حيث سيبقى يعمل عادي ويؤم الناس في كافة الصلوات ماعدا الخطبة حتى يتم الاستيضاح من المعني حول موقفه ورأيه المخالف للجنة العلمية وللجنة الفتوى.

من جهة أخرى نددت جبهة العدالة والتنمية بما وصفتها "سياسة التضييق" المنتهجة من قبل السلطة تجاه المساجد منذ أكثر من سنة.

واعتبر الحزب أنه "لم يعد هناك ما يبرر استمرار التعامل المتحيز ضد بيوت الله وروادها خاصة وقد عادت الحياة إلى طبيعتها في كل مكان"، مؤكدة تضامنها المطلق مع الإمام ياسين لراري، ومطالبة السلطة بإعادة الاعتبار له كإمام خطيب وإلغاء قرار "توقيفه التعسفي".

وكانت قضية الإمام ياسين بن لراري قد صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر توقيف المعني من قبل وزارة الشؤون الدينية إثر انتشار شريط فيديو له ينتقد فيه البروتوكول الصحي المشدد المطبق في المساجد.