شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة ببرازافيل، في مراسم أداء الرئيس الكونغولي دنيس ساسونغيسو، لليمين الدستورية عقب تجديد انتخابه، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة 16 أبريل 2021, رفقة وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، ببرازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس السيد دنيس ساسونغيسو بعد تجديد انتخابه".

وبهذه المناسبة "نقل السيد الوزير الأول تهاني وتحيات السيد رئيس الجمهورية إلى نظيره السيد دنيس ساسونغيسو وتمنياته له بالنجاح والتوفيق خلال عهدته الجديدة"، مؤكدا "حرصه على تمتين علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والعمل سويا لضمان الأمن والاستقرار في القارة".