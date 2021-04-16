يواصل منحى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر منحاه التصاعدي مقتربا شيئا فشيئا من حاجز الـ200 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة تسجيل 181 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية مقابل 167 أمس الخميس، وتعود آخر مرة تجاوز فيها عدد الحالات الـ200 إصابة إلى 13 فيفري الماضي.

في نفس السياق كشف نفس المصدر عن إحصاء 4 وفيات و121 حالة شفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد حاليا 12 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 119.323 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83.169 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.148 حالة.

وأضاف البيان أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.