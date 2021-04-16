لم يتمكن، اليوم الجمعة، عدد من المصلين في بني تامو بالبليدة، من أداء صلاة الجمعة بمسجدهم العتيق بقلب المدينة، بسبب ضيق المكان واستمرار تساقط الأمطار، الأمر الذي ولد بينهم تذمرا واستياء، لعدم الترخيص بالصلاة لغاية اليوم، بالمسجد الجديد بالجوار، رغم تجهيزه والانتهاء من أشغال بنائه منذ سنة تقريبا.

وكشف المحتجون لـ"الخبر" أن تقلبات الطقس نهار أمس وتواصل التساقط، أجبرهم على العودة إلى بيوتهم، بسبب عدم تمكنهم من الصلاة بمسجدهم العتيق، بالأخص بمحيطه الخارجي، زادت فيه التزامهم بالبروتوكول الصحي، وهو ما أثار بينهم موجة من السخط والاستياء، متسائلين عن السر وراء عدم تدشين المسجد الجديد بالجوار، لغاية الساعة، بالرغم من جاهزيته منذ سنة تقريبا، داعين في معرض احتجاجهم المسؤولين بإدارة الشؤون الدينية، التعجيل بتعيين إمام، والترخيص لهم بالصلاة بالمسجد الكبير، خصوصا وأن هذه الأيام من الشهر الفضيل، هي فرصة مناسبة لتدشين المسجد الجامع.