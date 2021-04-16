أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقف الرحلات بين وهران وبشار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان للشركة، اليوم الجمعة، "تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأن القطارات التي تضمن الرحلات ما بين وهران - وبشار وبشار – وهران، متوقفة مؤقتا، بسبب تراكم الرمال على طول خط السكة الحديدية ما بين رجم دموش ومشرية، إثر عاصفة رملية ضربت المنطقة".

وأكدت الشركة أنها تسخّر كافة الوسائل البشرية والمادية المتوفرة من أجل استئناف الرحلات على هذا الخط.