توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة الخطورة في حادث مرور وقع سهرة الخميس إلى الجمعة، على بعد 170 كيلومتر جنوب-غرب غرداية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع على محور الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين متليلي (غرداية) وبريزينة (البيض)، 130 كلم غرب متليلي، إثر انحراف مركبة كانت تقل الضحايا مما تسبب في وفاة شخصين بمكان وقوع الحادث وإصابة شخصين آخرين بكسور عديدة.

وقد تم نقل جثمان الضحيتين من قبل عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى متليلي. كما تم إسعاف الجريحين المصابين بالكسور المتعددة بمكان وقوع الحادث قبل نقلهما لقسم الاستعجالات بنفس المؤسسة الاستشفائية.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادث.