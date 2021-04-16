رغم الصيام والطقس البارد والممطر في أغلب الولايات، خرج المتظاهرون في الجمعة 113 من الحراك الشعبي للمطالبة بالتغيير الجذري.

ففي العاصمة، وكما جرت العادة خرج الحراكيون في مسيرات انطلقت من مختلف الأحياء الشعبية صوب البريد المركزي، رافعين الشعارات المألوفة المطالبة بالتغيير.

تيزي وزو

لم تمنع الأمطار التي تساقطت بتيزي وزو ، ظهر اليوم الجمعة ، سكان الولاية القادمين من مختلف القرى من الخروج بالألاف للمشاركة في مسيرة الجمعة 113 لتجديد المطالبة برحيل النظام السياسي بالبلاد.

المسيرة الـ113 انطلقت كسابقاتها من جامعة حسناوة و شارع لعمالي احمد بإتجاه ساحة الشمعة بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية مدينة تيزي وزو بعد نهاية صلاة الجمعة.

و عرفت كسابقاتها مشاركة و كثيفة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية و من الجنسين.

كما لم تختلف الشعارات التي رفعها المشاركون في مسيرة، اليوم، بخلاف واحدة منها، كون المسيرة تزامن مع أول جمعة من شهر رمضان الكريم حيث رددوا المشاركون فيها " صايمين خرجنا ما راناش حابسين" كما صاحوا "نحن قلنا ترحلوا يعني سترحلوا " "أولاش الفوط أولاش "، "ماكاش إنتخابات مع العصابات".

البويرة

خرج اليوم بعد صلاة الجمعة المتظاهرون في الجمعة 113 بالبويرة, انطلاقا من ساحة الشهداء بوسط المدينة مرورا بشارع العقيد عميروش .

ذات المتظاهرون رددوا شعارات مطالبة بالتغيير كما طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين و توقيف المتابعات القضائية في حق الحراكيين .