انتقدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، وزارة التربية، باعتمادها على الحلول الارتجالية التي لا تتناغم مع الواقع الميداني للأستاذ.

وأشادت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى يوم العلم، اعتماد الأساتذة وعمال التربية على تكوينهم الخاص وخبرتهم في مواجهة الوضع الاستثنائي، وسط غياب واضح لمسؤولي القطاع، الذين يعتمدون على المراسلات الفوقية، وتقديم حلول ارتجالية التي لا تتناغم مع الواقع الميداني.

ودعت أولياء التلاميذ مسؤولي القطاع إلى تفعيل آليات الحوار والتكفل الجدي بما يضمن استقرار القطاع ويحقق الأهداف المرجوة منه.

وعرف القطاع في الآونة الأخيرة، عدة إضرابات واحتجاجات من طرف الأساتذة وعمال التربية، مطالبين الوزارة بتحقيق مطالبهم وحقوقهم الاجتماعية والخدماتية.