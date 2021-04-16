تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية داخل أحياء مدينة تبسة انطلاقا من الحدود الوطنية الشرقية للبلاد

وبحسب بيان صحفي لخلية الاتصال بأمن ولاية تبسة، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و30 سنة وحجز مركبة بالإضافة إلى 1260 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ كانت معدة للترويج عبر عدة أحياء بولاية تبسة.

والعملية نفذت بعد توفر معلومات لدى ذات الفرقة تفيد بوجود تحركات مشبوهة سيتم من خلالها نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية داخل مركبة سياحية من أجل تحويلها وترويجها عبر أحياء مدينة تبسة، ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة استغلال ذات المعلومات ونصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم وحجز كمية الأقراص المهلوسة المذكورة.

وقد تم تحويل المتورطين رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقهم أمرا يقضي بالإيداع في انتظار جلسة المحاكمة.