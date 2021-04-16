تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار، خلال شهر مارس المنصرم، من تسجيل 23 قضية خاصة بالجنايات والجنح الماسة بالأشخاص تورط فيها 18 شخصا حلت منها 22 قضية.

كما أحصت ذات المصالح 41 قضية خاصة بالجنايات والجنح الماسة بالممتلكات تورط فيها ستة أشخاص إلى جانب تسجيل ست قضايا خاصة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي تورط فيها ثلاثة أشخاص.

وفي نفس السياق تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لنفس المصلحة من تسجيل خمس قضايا خاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية تورط فيها ثلاثة أشخاص حلت جميعها تم على إثرها حجز 05 كلغ و804.9 غرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى حجز328 قرص مهلوس