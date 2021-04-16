حجزت فرقة مختلطة بين أمن ولاية تبسة ومديرية التجارة أكثر من 13 قنطارا من اللحوم الفاسدة على مستوى محلات القصابة بالسوق المغطاة وسط المدينة.

وبحسب بيان لذات المصالح قامت كل من المصلحة الولائية للشرطة العامة والمصلحة الولائية للأمن العمومي (شرطة العمران)، وبالتنسيق مع مديرية التجارة ومديرية الفلاحة في عملية مراقبة ميدانية، لمحلات بيع اللحوم على مستوى السوق المغطاة، تمكنت من تسجيل 09 مخالفات تتعلق بعدم احترام شروط النظافة مع حجز كميات معتبرة من اللحوم المختلفة منها غير المؤشر عليها وكمية غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب عرضها في ظروف غير صحية، أين تم حجز أكثر من 420 كلغ من لحوم مختلفة (أكثر من 141 كلغ من اللحوم الحمراء و55 كلغ من اللحوم البيضاء بالإضافة إلى أكثر من 225 كلغ من الأحشاء الداخلية واللحم المفروم واللحم المجمد).

وبناء على ذلك وبالتنسيق مع المصالح المختصة، تم اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالإتلاف والمتابعة الجزائية ضد المخالفين بعد معاينة مفتشية البيطرة للبضاعة المعروضة.

وفي نفس السياق سجلت مصالح أمن دائرة بئر العاتر بالتنسيق مع أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة ببئر العاتر، اتلاف كمية معتبرة من اللحوم البيضاء مقدرة بـ 890 كلغ من اللحوم الفاسدة بعد أن تم ضبطها على متن إحدى الشاحنات الصغيرة بمدينة الونزة. وتؤكد مصالح الأمن على ضرورة التبليغ عن أي تجاوزات في هذا الإطار عن طريق الاتصال بالأرقام المجانية المسخرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني. وقد تم تحرير محاضر المخالفات وإحالة الملفات على الجهة القضائية المختصة.