يواصل 23 موقوفاً اعتقلوا إثر مسيرات الحراك، الإضراب عن الطعام منذ السابع من الشهر الجاري.

وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن الـ 23 معتقلاً يواصلون لليوم العاشر على التوالي، إضرابهم عن الطعام في سجن الحراش بالعاصمة انطلقوا فيه منذ 7 أفريل" الجاري، والمتهمون بالتجمهر غير المسلح، في الثالث من أفريل الجاري.

وأعربت ثماني منظمات حقوقية جزائرية في رسالة مفتوحة، أمس الخميس، عن قلقها إزاء تدهور صحّة الشباب الـ 23 الموقوفين، ويبدو أنهم عازمون على مواصلة إضرابهم الذي بدأ بعد يومين من اعتقالهم في مظاهرة سلمية.

وقالت المنظمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لا تدعوهم يموتون. بدأ بعضهم يعاني مضاعفات خطيرة، دعونا نتحرك قبل فوات الأوان".